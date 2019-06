Moçambique/Dívidas Ocultas

O ministro das Finanças moçambicano disse hoje à Lusa que o país tem de respeitar as decisões tomadas a nível internacional, ressalvando estar ainda a estudar como agir após a anulação do empréstimo e garantias do Estado à EMATUM.

"O que estamos a fazer é ver quais são os passos que temos de dar para que também a República seja, de facto, tida como um parceiro que também respeita as decisões que tem a nível internacional", disse Adriano Maleiane em entrevista à Lusa, à margem da sua participação nos Encontros Anuais do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), que terminam hoje em Malabo.

Questionado sobre se considera que a decisão do Conselho Constitucional de anular o endividamento e as garantias do Estado, incide apenas sobre a emissão obrigacionista feita pela empresa estatal EMATUM, ou se a nulidade decretada abrange também a emissão de dívida soberana feita pelo Estado, o ministro respondeu: "As decisões são mandatórias e estamos a trabalhar para ver que implicações isso pode ter nos acordos que a República tem com o exterior".