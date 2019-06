Actualidade

O Governo português desvalorizou hoje o facto de o acordo alcançado no Eurogrupo sobre um instrumento orçamental para a zona euro ter deixado várias questões em aberto, destacando que o compromisso da última madrugada era "impensável há alguns meses".

"Eu acho que é um compromisso que é muito importante para a Europa. Não é preciso andar muitos meses para trás para estarmos no cenário em que poucos acreditavam que fosse possível avançar no sentido de ter um orçamento para a zona euro. Portanto, aquilo a que se chegou é muito importante", afirmou o secretário de Estado das Finanças, no Luxemburgo.

Ricardo Mourinho Félix, que representa Portugal nas reuniões do Eurogrupo desde a eleição do ministro Mário Centeno para a presidência do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro, falava a jornalistas após uma 'maratona' negocial de cerca de 15 horas, concluída perto das 04:30 locais da última madrugada no Luxemburgo, na qual os ministros das Finanças chegaram a um compromisso sobre as principais características do instrumento orçamental, sem terem ficado todavia totalmente definidas questões como a capacidade e o financiamento deste orçamento.