Actualidade

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, justificou hoje as medidas de combate aos abusos da Autoridade Tributária (AT), no próximo programa eleitoral às legislativas, com a necessidade de "reequilibrar a relação entre o fisco e os contribuintes".

Numa conferência de imprensa, no parlamento, em Lisboa, Assunção Cristas criticou a atitude da AT nos últimos tempos, com "casos de abuso claríssimo, como a polémica operação "Autostop" no norte do país, em que o fisco "parece que coloca cada contribuinte na situação de quase criminoso".

São cinco medidas do CDS-PP nesta "área temática" que preveem "um reforço das garantias dos contribuintes", disse.