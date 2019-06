Actualidade

O Governo são-tomense está a trabalhar com a Guiné Equatorial na concretização de "uma aliança formal" entre as suas companhias aéreas, o que deverá levar à saída da portuguesa euroAtlantic da STP Airways.

A posição consta de uma carta enviada pelo ministro das Obras Públicas, Recursos Naturais e Ambiente de São Tomé e Príncipe, Osvaldo Abreu, à administração da euroAtlantic airways e a que a agência Lusa teve acesso.

A euroAtlântic detém 40% do capital e a responsabilidade pela gestão da STP Airways, tendo igualmente um contrato de concessão do "handling" até 2020 e que o Governo quer separar do transporte aéreo.