Actualidade

A vice-presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Odete Semedo, disse hoje ter recebido garantias do chefe de Estado guineense de que vai cumprir "escrupulosamente" a lei para nomeação do futuro primeiro-ministro.

"Acabamos de sair da audiência com o Presidente da República [José Mário Vaz] e foi um momento para garantir ao PAIGC que vai seguir escrupulosamente o que a lei diz e que há vários rumores, mas que está consciente das suas prerrogativas e é isso que vai fazer", afirmou Odete Semedo.

O Presidente guineense recebeu hoje em audiências separadas, na Presidência da República, em Bissau, os seis partidos com representação parlamentar, três meses depois de realizadas as eleições legislativas de 10 de março, em que venceu o PAIGC, mas sem conseguir maioria.