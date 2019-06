Actualidade

O português Miguel Oliveira (KTM) ficou-se hoje pelo 20.º melhor tempo entre os 24 pilotos que participam este fim de semana no Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, sétima prova do Mundial.

O piloto de Almada melhorou 589 milésimos de segundo entre as duas sessões de hoje, mas, mesmo assim, não subiu na tabela de tempos, sendo 20.º em ambas.

Na primeira sessão fez 1.41,920 minutos, a 1,228 segundos do espanhol Marc Márquez (Honda), o único a não conseguir melhorar o seu tempo na segunda, na qual Oliveira marcou 1.41,331, a 1,252 do francês Fabio Quartararo (Yamaha), que na última volta conseguiu o melhor tempo do dia.