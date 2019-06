Actualidade

O militar português que ficou ferido na República Centro-Africana já foi internado no Hospital das Forças Armadas, depois de ter sido transportado esta manhã para Portugal, informou hoje o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).

"Os nossos pensamentos e as nossas preces estão com este militar, que já se encontra internado no Hospital das Forças Armadas e, também, com a sua família e amigos", lê-se num comunicado enviado às redações.

Na nota, o almirante António Silva Ribeiro, lembra que "um acidente de viação, com um veículo blindado ligeiro, causou, ontem [quinta-feira] à tarde, ferimentos graves nos membros inferiores de um soldado comando integrado na Força de Reação Rápida Portuguesa que opera na República Centro-Africana".