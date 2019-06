Actualidade

Os Serviços Municipalizados de Eletricidade, Água e Saneamento (SMEAS) da Maia foram alvo de buscas pela Polícia Judiciária (PJ) em maio, informaram hoje os próprios, apontando que "tudo será cabalmente esclarecido".

Em comunicado os SMEAS da Maia, no distrito do Porto, apontaram que "na sequência de denúncia anónima foram objeto de diligências para obtenção de prova judicial", operação que decorreu a 23 de maio e apontaram que foram constituídos arguidos o diretor delegado e dois membros da administração do mandato anterior, sem especificar os nomes.

"Na senda da normalidade e transparência que pautam, e sempre pautaram, a atuação e serviço público do SMEAS, a instituição e os seus colaboradores prestaram às autoridades judiciárias toda a cooperação que lhes foi pedida, tendo sido fornecidos todos os documentos solicitados na diligência, documentos esses comprovativos de despesas de representação e de aquisição de equipamentos informáticos de serviço", refere comunicado enviado à agência Lusa.