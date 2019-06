Actualidade

O presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, disse hoje que o projeto de construção de um centro oncológico na região, com tratamentos de quimioterapia e radioterapia, vai estar concluído num prazo de mês e meio.

"Dentro de um mês e meio, o projeto estará concluído", referiu o autarca social-democrata, indicando que sugeriu à ministra da Saúde que "faça uma 'task force'" (força de intervenção, em tradução livre), de modo a poder-se avançar com a construção, "com ajuda de fundos comunitários".

Almeida Henriques falava aos jornalistas, em Lisboa, depois de uma reunião com a ministra da Saúde, Marta Temido, e a administração do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), no Ministério da Saúde, que serviu para analisar a situação do serviço de oncologia naquela unidade, após alertas de sindicatos e da Ordem dos Médicos.