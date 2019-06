PR/Costa do Marfim

O Presidente da República afirmou hoje que o decreto-lei do Governo sobre a compra do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) já chegou a Belém e "está para promulgação nos próximos dias".

Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre a compra do SIRSEP em declarações aos jornalistas, num hotel de Abidjan, no final da sua visita de Estado à Costa do Marfim, e respondeu que sabe que o diploma "já está na Presidência da República".

"É uma matéria que eu tenho acompanhado, naturalmente, com atenção. Não me vou pronunciar sobre ela aqui fora de território português. Mas conheço do que se trata, sei qual é a solução a que se chegou e, portanto, o diploma está para promulgação nos próximos dias", acrescentou.