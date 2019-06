Actualidade

A Procuradoria-Geral da República (PGR) são-tomense anunciou hoje o "arquivamento parcial" do processo que envolvia um ex-ministro e um ex-assessor do antigo Governo, liderado por Patrice Trovoada, suspeitos de participação económica em negócio e peculato, por falta de provas.

Em comunicado hoje divulgado, o procurador-geral da República, Kelve Nobre de Carvalho, adianta que o Ministério Público "proferiu despacho final de arquivamento parcial (...) da instrução preparatória 268/2018, relacionado com informações colocadas na comunicação social e nas redes sociais em dezembro de 2018".

Essas informações, adianta a nota da PGR, "davam conta que os senhores Afonso Varela, ex-ministro da Presidência e do Conselho de Ministros, e Elísio Teixeira, ex-assessor jurídico do gabinete do então primeiro-ministro, teriam recebido 60 mil dólares [cerca de 53,2 mil euros] pagos pela Agência Nacional do Petróleo [ANP], numa alegada operação ilegal de prestação de serviços em nome do Estado são-tomense junto da Câmara do Comércio Internacional".