Actualidade

O português Ricardo Santos subiu ao quinto lugar do 'challenge' de Hauts em golfe, que decorre em Lumbres, França, tendo José-Filipe Lima falhado o 'cut' da prova e ficado assim eliminado.

Santos, que na semana pessada venceu o 'challenge' de Lucerna, na Suíça, efetuou menos uma pancada em relação a quinta-feira e terminou a jornada com 69 pancadas (duas abaixo do Par do campo), passando o 'cut' e terminado a cinco pancadas do holandês Daan Huizing.

Huizing comanda com um total de 134 pancadas, detendo três pancadas de vantagem para o segundo classificado, o sueco Jacob Glennemo, que detém uma pancada de vantagem para um duo de perseguidores.