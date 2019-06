Liga das Nações

A seleção portuguesa de voleibol venceu hoje a China por 3-0, em jogo da primeira jornada do grupo 9 da terceira ronda da Liga das Nações, que decorre em Gondomar.

Com este resultado, Portugal assumiu a liderança da 'poule' com três pontos, mais um do que a Sérvia, que hoje venceu o Brasil por 3-2, sendo que os 'canarinhos' são terceiros com um e os chineses ocupam a quarta posição sem pontos.

Na segunda jornada, a disputar no sábado, Portugal defronta a Sérvia e o Brasil a China, sendo que no domingo será a vez de os lusos defrontarem a equipa brasileira e os chineses a Sérvia.