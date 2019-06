Actualidade

Os partidos divergem na apreciação à Comissão de Inquérito à Rede de Cuidados Continuados Integrados dos Açores, com o CDS e PS satisfeitos com a condução dos trabalhos e PSD e BE a denunciarem incumprimento dos objetivos.

Esta sexta-feira, no último dia de audições da Comissão Eventual de Inquérito à Rede de Cuidados Continuados Integrados, em que foram ouvidos responsáveis de instituições que prestam serviços de cuidados continuados de várias ilhas e os secretários regionais da Saúde e da Solidariedade Social, o deputado João Paulo Ávila, do Partido Socialista, e o deputado Jorge Paiva, do CDS, consideraram que os trabalhos foram proveitosos, mas aguardam a aprovação do relatório final para retirarem conclusões.

Proposta pelo PSD, a comissão foi criada na sequência da reportagem da TVI, de 2018, que denunciava alegados maus tratos a idosos nas Unidades de Cuidados Continuados das Santas Casas da Misericórdia de Ponta Delgada e de Angra do Heroísmo.