Venezuela

O Governo venezuelano mostrou-se determinado em estabelecer um "diálogo construtivo" com a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, que visita Caracas na próxima semana.

Michelle Bachelet "poderá verificar os amplos e históricos esforços do Governo bolivariano para promover e garantir os direitos humanos do povo venezuelano", lê-se num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros divulgado esta sexta-feira.

Na mesma nota, o Ministério disse estar confiante em estabelecer um "diálogo construtivo" com o gabinete presidente por Bachelet, além de aprofundar os "mecanismos de cooperação e de assistência".