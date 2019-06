Actualidade

Os ministros da Energia e do Ambiente dos países do G20 iniciaram hoje uma reunião de dois dias em Nagano, no Japão, centrada na garantia do abastecimento energético e na redução dos resíduos de plástico.

"A situação da energia e das alterações climáticas varia entre os membros do G20, logo, não é fácil unificar uma mensagem sobre estas questões", apontou o representante japonês, Hiroshige Seko, no discurso de abertura.

O abastecimento de energia tornou-se rapidamente um ponto central no debate iniciado hoje na cidade de Karuizawa, depois do ataque, na quinta-feira, contra dois petroleiros no Golfo de Omã.