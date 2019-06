Actualidade

O novo presidente da Câmara do Funchal, Miguel Silva Gouveia, criticou o chefe do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, por ter "voltado as costas" ao município que o projetou na vida política regional.

"Ajuda-nos o facto de o atual presidente do Governo Regional ter abandonado a câmara que o projetou politicamente. Virou as costas à Câmara Municipal do Funchal, o que acabou por nos dar margem para uma maior criatividade, para uma prospeção por soluções muito maior e, depois, quem aprende a viver sozinho, nunca mais quer voltar para a casa dos pais", afirmou o responsável municipal numa entrevista à agência Lusa.

O independente Miguel Silva Gouveia entrou na vereação da Câmara do Funchal em maio de 2014, a partir de 2017 desempenhou funções de vice-presidente e agora assumiu o cargo de presidente do principal município da Madeira, depois de Paulo Cafôfo ter renunciado ao cargo para se dedicar à candidatura à presidência do Governo Regional, encabeçando a lista do PS.