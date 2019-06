Actualidade

O novo presidente da Câmara do Funchal assegurou hoje que, no caso da queda da árvore no Monte, que vitimou 13 pessoas, o município vai "estar sempre ao lado dos seus trabalhadores" e assumir todas as responsabilidades.

"Não me vou pronunciar em matéria criminal porque está a ser discutida em tribunal e, obviamente, cada um dos visados já explanou os seus argumentos", disse Miguel Silva Gouveia (independente) numa entrevista à agência Lusa quando questionado sobre a sua posição em relação àquele acidente.

Em 15 de agosto de 2017, uma árvore de grande porte tombou sobre a multidão que aguardava a passagem da procissão no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, no decorrer da festa da padroeira da ilha, provocando 13 mortos e meia centena de feridos.