Pedrógão Grande

O programa Aldeia Segura regista um arranque tímido nos três concelhos mais afetados pelo grande incêndio de Pedrógão Grande, com o Governo a contabilizar apenas três localidades associadas.

O programa, cuja adesão é voluntária, foi implementado nas aldeias de Camelo, Sarnadas e Coentral Pequeno, todas do concelho de Castanheira de Pera, informou à agência Lusa a assessoria de imprensa do Ministério da Administração Interna.

Em Pedrógão Grande, a autarquia afirma que a localidade da Picha já está com a sinalética instalada e poderá faltar eventualmente alguma formalização do protocolo e, em Figueiró dos Vinhos, o município refere que aderiu muito recentemente ao programa com a aldeia da Arega, razão pela qual acredita ainda não estar na contabilização do Governo.