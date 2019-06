Óbito/Ruben de Carvalho

Centenas de pessoas, do Presidente da República aos Trovante, prestaram hoje, nos Paços do Concelho, em Lisboa, homenagem ao histórico comunista Ruben de Carvalho, que morreu na terça-feira, aos 74 anos.

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recordou "o legado" que deixa, de "cultura, de democracia, de liberdade, de tolerância, de abertura, de capacidade para se dar aos outros e para compreender e ouvir os outros, e, nesse sentido, fazendo um Portugal melhor".

O velório do ex-vereador da Câmara de Lisboa começou cerca das 17:30, sucedendo-se as pessoas, militantes e dirigentes comunistas, líderes de outros partidos, como Catarina Martins, do BE, o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, a título pessoal, mas também os três músicos fundadores dos Trovante - Luís Represas, João Gil e Manuel Faria.