Liga das Nações

A seleção portuguesa de voleibol perdeu hoje com a Sérvia no jogo da segunda jornada do grupo 9 da Liga Nações, que decorre em Gondomar, tendo obrigado os sérvios a um quinto jogo (3-2).

Enquanto Portugal vinha de um tranquilo triunfo por 3-0 sobre a China, os sérvios apresentaram-se moralizados pela vitória da véspera sobre o Brasil (3-2), mas tiveram de se aplicar para superar a equipa portuguesa, triunfando pelos parciais de 21-25, 25-15, 25-22, 30-32 e 15-9, em duas horas e 21 minutos.

Após esta jornada, sérvios, brasileiros, que hoje venceram a China por 3-0, e Portugal repartem o comando do grupo com quatro pontos, decidindo-se a 'poule' no domingo, com os jogos Sérvia-China e Portugal-Brasil.