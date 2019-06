Pedrógão Grande

O projeto "Re-Nascer", que nasceu em Pedrógão Grande, desenvolveu duas conferências e arrancou com uma pequena incubadora, vai encerrar, desiludida com o poder local do território afetado pelo incêndio de 2017.

O projeto, apoiado pela incubadora A Ponte e a associação New Discoveries Portugal, foi criado por três amigos de Pedrógão Grande - Feliciano Roldão, Sofia Carmo e Bruno Fernandes - com o intuito de promover novas ideias de negócio na região do Pinhal Interior, afetada pelo grande incêndio de junho de 2017, que matou 66 pessoas.

Arrancaram logo com uma conferência em outubro daquele ano, desenvolveram depois um concurso de ideias de negócio, o evento "Re-Nascer Summit" e estavam a dar os primeiros passos numa pequena incubadora em Castanheira de Pera, mas o projeto vai encerrar, disse à agência Lusa Feliciano Roldão.