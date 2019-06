Pedrógão Grande

Os incêndios de 2017 em Pedrógão Grande, que provocaram 66 mortos, não fizeram aumentar o número de efetivos dos bombeiros voluntários nos três concelhos mais atingidos: Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera.

"O nosso dispositivo é idêntico ao de há dois anos. É um corpo de voluntários muito jovem, que são o futuro, mas era preciso mais alguém na faixa dos 50 anos por causa da maturidade", disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande (distrito de Leiria), Augusto Reis Arnaut.

Com 20 bombeiros assalariados e 55 voluntários, que no dia 03 de julho passam a 60, com a incorporação de cinco cadetes, a corporação de Pedrógão Grande tem vindo a perder elementos ao longo dos anos "devido à desertificação do interior".