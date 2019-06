Incêndios

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, compara as dificuldades de implementação da reforma da floresta às enfrentadas há 20 anos pelo projeto do Alqueva e apela à continuidade destas políticas com reflexos nas próximas décadas.

"A reforma da floresta está para este Governo como o projeto do Alqueva esteve para o Governo do engenheiro Guterres", afirmou o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luis Capoulas Santos, considerando que há 20 anos "a dificuldade de fazer uma obra tão grandiosa era igual àquela que se coloca hoje".

A reforma implementada desde 2016 - e intensificada em 2017, na sequência dos grandes fogos rurais desse ano - produziu já "cerca de 40 diplomas" com os quais o ministério de Capoulas Santos procura responder aos "problemas do ordenamento florestal, da gestão florestal e da propriedade florestal".