Moçambique/Dívidas Ocultas

O representante do Banco Africano de Desenvolvimento em Moçambique considerou hoje que a imagem negativa do país, no seguimento do escândalo das dívidas ocultas, vai passar mas alertou que é preciso manter o caminho dos últimos dois anos.

"A imagem negativa vai passar mas depende do país continuar no caminho que foi começado há dois anos, o progresso é significativo e é claro que há uma vontade do país em reintegrar-se no sistema financeiro internacional, e estão a fazer a abordagem certa", disse Pietro Toigo.

Em entrevista à Lusa em Malabo, à margem dos Encontros Anuais do BAD, que decorreram até sexta-feira, o italiano escolhido pelo banco para Moçambique acrescentou que "a confiança é uma moeda preciosa e talvez o país precise de um pouco mais de tempo para voltar desse episódio, mas o trabalho nos últimos dois anos já está a ter resultados".