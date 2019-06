Actualidade

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) vai aprovar até setembro um apoio orçamental a Angola para reduzir consideravelmente o défice das contas do Estado, juntando-se aos esforços do Banco Mundial para equilibrar as contas públicas.

"Temos em carteira investimentos no que diz respeito ao apoio orçamental que está em consideração, dado o ambiente positivo com o FMI, e dado o facto de o Banco Mundial dever aprovar no início de julho um programa de apoio orçamental, e nós também estamos a trabalhar neste objetivo, e se tudo correr bem podemos concretizar a nossa parte de apoio orçamental para fechar o défice orçamental", disse o representante do BAD em Angola, Joseph Ribeiro.

Em entrevista à Lusa à margem dos Encontros Anuais do BAD, que terminaram sexta-feira em Malabo, Joseph Ribeiro disse não poder avançar o valor concreto do apoio por ainda estar em discussão interna, mas disse que este empréstimo "vai ajudar a colmatar bastante o défice" das contas públicas, que o Governo prevê reduzir para zero ainda durante este ano.