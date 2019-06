Actualidade

Com o objetivo de impulsionar a criação de um ecossistema transfronteiriço de inovação no setor da saúde e "limar as assimetrias" que existem entre Portugal e a Galiza, nove instituições e associações uniram-se para dar vida ao projeto CÓDIGOMÁIS.

O objetivo deste projeto ibérico, que integra o Programa de Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP), é simples: acabar com as assimetrias que existem entre as instituições de saúde do Norte de Portugal e da Galiza.

Iniciado em junho de 2017, o CÓDIGOMÁIS, que tem um financiamento de mais de dois milhões de euros, traçou um plano estratégico comum às duas regiões que determina algumas soluções para os sistemas de investigação e de assistência hospitalar.