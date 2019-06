Actualidade

O último Fórum do Banco Central Europeu (BCE) com Mario Draghi na liderança começa na segunda-feira, em Sintra, e decorre até quarta-feira, sob o mote dos 20 anos da zona euro.

A sexta edição do Fórum do BCE terá como tema os "20 anos da União Económica e Monetária Europeia" e abordará também o futuro da zona euro.

"Para assinalar este importante marco, o Fórum analisará a convergência macroeconómica e a política monetária nos últimos 20 anos e como enfrentar os desafios para o crescimento económico na área do euro no futuro", indica o BCE no seu site oficial.