Actualidade

Seis horas depois do início da marcha de protesto contra a lei da extradição, "uma multidão nunca vista" continuava a inundar as ruas de Hong Kong, na "maior manifestação de sempre", disseram vários dos participantes à agência Lusa.

Seis horas depois do início do protesto, a chefe do Governo, Carrie Lam, pediu desculpas à população de Hong Kong e prometeu melhorias.

Estações de metro lotadas, táxis e autocarros parados, quilómetros de ruas vestidos da cor negra das 't-shirts' do protesto, cânticos e palavras de ordem estão a marcar o início de uma noite na qual se reforçou a oposição ao Governo chefiado por Carrie Lam, apesar de no sábado a governante ter anunciado a suspensão do debate sobre as alterações à lei que permitiria a extradição de suspeitos de crimes para a China continental.