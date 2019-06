Actualidade

O Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) condenou hoje as declarações do ministro da Administração Interna sobre as agressões aos polícias em serviço, sublinhando que quadruplicaram no último ano.

"Nem que seja só um profissional das forças de segurança agredido, esse número continuará sempre a ser inadmissível, pelo que só podemos concluir que algo vai mal na casa que nos tutela", disse à agência Lusa o presidente do Sinapol, Armando Ferreira, sublinhando que "nada justifica" a afirmação do ministro da Administração Interna.

O Sinapol reagia às declarações do ministro Eduardo Cabrita, que hoje negou a existência de cada vez mais elementos das forças e serviços de segurança agredidos em serviço, após dois militares da GNR terem ficado feridos numa operação de fiscalização de trânsito, em Coimbra.