Actualidade

O Presidente da República garantiu hoje concordar com a compra, pelo Estado, dos 100% do SIRESP, mas avisou que existem "riscos políticos", como em tudo na vida, e são para o Governo.

Duas horas depois de ter anunciado, no 'site' da Presidência, a promulgação do decreto-lei do executivo para a compra do capital dos privados, Altice e Motorola, do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), Marcelo Rebelo de Sousa explicou aos jornalistas a sua decisão.

Marcelo fez a pergunta sobre os riscos da opção do Governo e ele próprio deu a resposta.