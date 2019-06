Actualidade

A chuva regressa a partir de hoje a Portugal continental, mas com temperaturas que podem chegar aos 30 graus Celsius nas regiões do Alentejo, disse à Lusa a meteorologista Joana Sanches.

A especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou que para hoje já está prevista uma possibilidade de precipitação, mas apenas no litoral norte e centro.

"Depois na terça-feira a precipitação vai estender-se gradualmente às restantes regiões do continente. Na região do Algarve e baixo Alentejo a chuva vai ser fraca e com tendência para diminuir", disse.