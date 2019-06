Actualidade

As condições meteorológicas nos grupos central e oriental dos Açores, afetados pela chuva forte desde domingo, "acalmaram", não se tendo registado ocorrências nas últimas horas, disse à Lusa uma fonte da proteção civil.

Fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) disse hoje à Lusa, às 07:15 (06:15 hora local), que "o estado do tempo melhorou nas últimas horas, não se tendo registado chuva forte".

"Assim, durante o dia de domingo, quando ocorreu o período de precipitação, foram registadas 36 ocorrências, 33 na ilha Terceira, 30 no concelho de Angra do Heroísmo e três no concelho da Praia da Vitória", disse a fonte.