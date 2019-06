Actualidade

A taxa de vagas de emprego fixou-se nos 2,3% na zona euro e nos 2,4% na União Europeia (UE) no primeiro trimestre, com Portugal a apresentar a terceira menor (1,0%), segundo o Eurostat.

Na zona euro, a taxa de vagas de emprego aumentou face ao mesmo período do ano passado (2,1%), mas manteve-se estável quando comparada com o trimestre anterior.

Na UE, as vagas de emprego aumentaram quer face aos 2,2% homólogos quer na comparação com os 2,3% do último trimestre de 2018.