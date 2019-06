Actualidade

Portugal conseguiu autorização para exportar pezinhos de porco para a China, um negócio que pode render mais de 10 milhões de euros anuais aos produtores, anunciou hoje a federação dos suinicultores.

Esta nova autorização insere-se na segunda fase do processo de exportação de carne de porco para a China, faltando agora obter 'luz verde' das autoridades chinesas para poder enviar o resto das miudezas do porco, como o fígado e as tripas.

"Ultrapassada a primeira fase que foi a abertura do mercado chinês para a carcaça do porco, estamos agora numa segunda fase que é a autorização para as miudezas, que foi conseguida parcialmente. Conseguimos autorizar, para além do que já tínhamos, os pezinhos do porco, que é de facto um mercado bastante importante", revelou Nuno Correia da direção da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS), em declarações à agência Lusa.