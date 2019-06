Actualidade

O Conselho de Reitores aprova a proposta do Governo para as vagas 2019-2020 no Ensino Superior, mas propõe que o aumento de vagas nos cursos mais procurados em Lisboa e Porto possa ser aplicado noutras instituições.

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) diz, em comunicado, que para o parecer positivo ao despacho do Governo contribui o facto de se acabar com os "cortes cegos" de vagas nas universidades de Lisboa e Porto, assim como a manutenção da "discriminação positiva" das instituições do interior.

"Os cortes em Lisboa e no Porto deixam de ser cegos e passam a ter em conta variáveis como a 'procura de excelência' [candidatos com média superior a 17], 'índice de procura' ou o facto de os cursos serem estratégicos para o futuro do país, como é o caso das competências digitais e Ciência de Dados", diz o CRUP, em comunicado.