A Casa do Design de Matosinhos vai acolher, a partir de quarta-feira e até 18 de agosto, a exposição "Design Macau XX" com 60 projetos produzidos nos últimos vinte anos por 20 estúdios de design de Macau.

Com curadoria de Emanuel Barbosa e James Chu, a exposição permite um olhar sobre o design feito em Macau após a transferência de soberania para a China, explicou hoje a câmara municipal, em comunicado.

Projeto conjunto do Macau Design Centre e da Associação Cultural Portuguesa, em parceria com a esad---idea Investigação em Design e Arte e a Casa do Design, a exposição dá a conhecer o atual panorama criativo de Macau em áreas como o design de cartaz, de livros, de `branding´, de embalagem, de produto e de 'projection mapping'.