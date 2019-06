Actualidade

A exposição "Os Ossos da Arquitetura", sobre a forma como são pensadas as estruturas internas dos edifícios, vai ser inaugurada na terça-feira, na Garagem Sul do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

De acordo com a programação do CCB sobre aquele espaço dedicado à arquitetura, a exposição, que é inaugurada na terça-feira, às 19:00, estará patente até 15 de setembro de 2019, com curadoria de Mario Rinke e mostra o trabalho de vários projetistas europeus.

Serão apresentados trabalhos e métodos de sete arquitetos e engenheiros europeus, nomeadamente Bruther (França), Johansen Skovsted Arkitekter (Dinamarca), Brandlhuber+ (Alemanha), 6a architects (Reino Unido), Ingegneri Pedrazzini Guidotti (Suíça), Alejandro Bernabeu (Espanha) e Rui Furtado (Portugal), que permitem refletir sobre princípios, regras, estratégias e métodos de conceção estrutural.