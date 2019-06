Actualidade

A presidente do Conselho de Administração da Fundação Gulbenkian afirmou hoje que "a energia não pode estar fora de questão" dos planos de investimento, após a venda da petrolífera Partex, referindo que "importa privilegiar o melhor rendimento".

"A energia não pode estar fora de questão, porque é uma das questões de futuro", afirmou Isabel Mota, em conferência de imprensa, depois de a Fundação Gulbenkian ter assinado um acordo para a venda da Partex à PTT Exploration and Production, empresa pública tailandesa de exploração e produção de petróleo, por 622 milhões de dólares (cerca de 555 milhões de euros).

"Dentro das regras de rigor e de garantia com as boas práticas, tudo que tiver a ver com efeito positivo para os grandes problemas da humanidade será seguramente uma área em que vamos procurar ver oportunidades", declarou.