Actualidade

A cineasta portuguesa Regina Pessoa recebeu o Prémio do Júri do Festival de Cinema de Animação de Annecy, em França, pela curta-metragem "Tio Tomás - A Contabilidade dos Dias", indica o palmarés do certame.

O filme foi também distinguido com o Prémio para Melhor Música Original, da autoria do compositor canadiano Normand Roger.

Com produção francesa, portuguesa e canadiana, a curta-metragem é uma homenagem ao tio da realizadora, que "foi uma inspiração artística e desempenhou um papel fundamental no seu desenvolvimento enquanto cineasta", lê-se na página oficial do festival.