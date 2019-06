Actualidade

Portugal foi, no ano passado, líder na União Europeia (UE) na área das pequenas e médias empresas inovadoras (PME), segundo dados hoje revelados pela Comissão Europeia, obtendo, ainda assim, a classificação de país "inovador moderado".

O relatório hoje publicado por Bruxelas revela que Portugal continuava, no ano passado, a meio da tabela no painel europeu de inovação elaborado anualmente pela Comissão Europeia, com uma pontuação de 97,63 pontos.

Colocado no grupo dos "inovadores moderados", o país ficou atrás da Suécia, Finlândia, Dinamarca e Holanda, que dominaram a tabela no ano passado com a designação de "inovadores fortes".