Actualidade

O presidente executivo da Partex, António Costa e Silva, acredita que o novo acionista, a empresa tailandesa PTT Exploration and Production, vai permitir aumentar a produção e crescer em novas geografias sobretudo em países de língua portuguesa.

Em declarações aos jornalistas, Costa e Silva afirmou que a aquisição pela empresa pública tailandesa, operação que deve estar fechada até ao final do ano, permite "criar em Portugal uma plataforma de crescimento da PPTEP no mundo, sobretudo para o hemisfério ocidental, começando no Médio Oriente, mas alargando a todas estas áreas sobretudo os países em que se fala português".

"Estou a tentar convencer o CEO [presidente executivo] do meu novo acionista. A Partex está no Brasil, em Angola, temos excelentes relações em Moçambique, contactos muito estreitos na Argélia, que é outro país onde a PTTEP está presente", justificou.