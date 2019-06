Inquérito/CGD

O ex-diretor de grandes empresas da Caixa Geral de Depósitos Cabral dos Santos disse hoje no parlamento que "ninguém" no banco público questionou o facto da Fundação José Berardo ser uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

Questionado pela deputada do CDS-PP Cecília Meireles durante a sua segunda audição na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão do banco público, José Pedro Cabral dos Santos disse que se tratava de uma situação não "normal" sociedades do tipo pedirem empréstimos tão avultados.

"Não só não era normal como também não houve mais nenhuma instituição que tivesse pedido à Caixa um montante dessa grandeza", afirmou José Pedro Cabral dos Santos em resposta à deputada centrista.