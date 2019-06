Actualidade

O diretor-geral da Britsh Petroleum (BP) Angola disse hoje, em Luanda, que prevê até meados de 2020 iniciar a perfuração de poços no campo "Platina", em águas profundas do Bloco 18.

Hélder Silva, que falava à imprensa no final de um encontro com a Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional, disse que o campo "Platina" já está a ser desenvolvido e existem já dois contratos prontos para adjudicação, sendo objetivo que se inicie a perfuração dos poços em meados de 2020.

Em dezembro do ano passado, a BP Angola e a petrolífera estatal angolana, Sonangol, assinaram acordos para investimento do desenvolvimento do campo "Platina", em águas profundas do Bloco 18, onde partilham as operações, estendendo também a licença de produção no mesmo local.