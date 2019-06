Actualidade

O ex-líder do CDS Diogo Freitas do Amaral revela no seu terceiro livro de memórias que os antigos primeiros-ministros Durão Barroso e José Sócrates tentaram, em momentos diferentes, que se candidatasse à Presidência da República contra Jorge Sampaio e Cavaco Silva.

No livro "Mais 35 anos de Democracia - Um percurso singular", Freitas do Amaral relata que o antigo primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso o tentou convencer a candidatar-se contra o então Presidente da República, Jorge Sampaio, nas eleições de 2001.

Já José Sócrates, de quem foi ministro dos Negócios Estrangeiros durante 15 meses, terá tentado que entrasse na corrida presidencial contra Cavaco Silva, em 2006, mas Mário Soares viria a antecipar-se e esta questão não voltou a colocar-se.