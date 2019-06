Actualidade

Olivier Blanchard, antigo economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, afirmou hoje, no Fórum do BCE, em Sintra, que a margem de política orçamental está "muito reduzida" e sugeriu que sejam revistas as metas orçamentais da zona euro para a dívida.

"As várias regras que definem metas para a dívida, velocidades de ajustamento a essas metas, flexibilidade para responder a uma procura persistentemente baixa, devem ser revisitadas", afirmou Olivier Blanchard, no jantar de abertura do Fórum do Banco Central Europeu (BCE), que começou hoje em Sintra.

O antigo economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou que, "mesmo que fossem as mais adequadas antes, estas regras podem não ser adequadas hoje", acrescentando que não lhe cabe recomendar se as alterações são feitas através de uma mudança formal nas regras ou de uma interpretação mais liberal.