Actualidade

O antigo economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, Olivier Blanchard, afirmou hoje estar "impressionado" com que o que Mario Draghi conseguiu nos oito anos de mandato como presidente do Banco Central Europeu, elogiando o pragmatismo, criatividade e sentido político.

"Estou simplesmente impressionado com o que Mario Draghi conseguiu nos últimos oito anos. Ele será provavelmente recordado por três palavras, que, por elas próprias, e sem ser necessária qualquer ação, salvaram a Europa da tragédia", afirmou Olivier Blanchard, ao discursar no jantar de abertura do Fórum do Banco Central Europeu (BCE), que começou hoje em Sintra.

O economista francês do Peterson Institute for International Economics referia-se à expressão de Mario Draghi em 2012 - "Whatever it takes" [o que for preciso]. Em julho daquele ano, o presidente do BCE referiu que faria o que fosse necessário para salvar o euro, palavras que acalmaram os mercados financeiros e ajudaram a superar a crise do euro.