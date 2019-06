Actualidade

O presidente do Banco Central Europeu deu hoje, em Sintra, o 'pontapé de saída' do seu último Fórum do BCE enquanto líder da instituição, destacando a importância de identificar os fatores chave do sucesso do euro no futuro.

"Assinalamos o vigésimo aniversário da União Económica e Monetária (UEM). Como todos os aniversários, esta ocasião oferece-nos uma oportunidade de identificar os fatores chave das políticas que determinarão o sucesso da UEM no futuro", afirmou Mario Draghi no jantar de abertura do Fórum do BCE, que começou hoje em Sintra.

O presidente do BCE salientou que o evento conta com a participação de governadores dos bancos centrais, académicos, decisores políticos e economistas de todo o mundo.