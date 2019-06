Actualidade

Voos comerciais provenientes de Díli e voos charter de Jacarta e de Kupang compõem os movimentos de aviões previstos até quarta-feira no novo Aeroporto Internacional Rota do Sândalo, que é inaugurado hoje no enclave de Oecusse-Ambeno.

Dados fornecidos à Lusa pelas autoridades da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA) mostram que no total estão previstos hoje cinco voos para o aeroporto.

Na quarta-feira estão previstos cinco outros voos.