A estratégia do Plano Nacional das Artes para 2019-2024, que tem como objetivo tornar a arte mais acessível aos cidadãos, sobretudo, às crianças e jovens, vai ser hoje apresentada pelo Governo, às 11:00, em Lisboa.

De acordo com um comunicado oficial, a apresentação, que decorrerá nos Estúdios Victor Córdon, em Lisboa, contará com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca, do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, da secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, e do secretário de Estado da Educação, João Costa.

Desenvolvido pelas duas áreas governativas, o Plano Nacional das Artes "tem como missão tornar a arte mais acessível aos cidadãos, sobretudo, às crianças e jovens, através da escola, promovendo a participação, fruição e criação cultural, numa lógica de inclusão e aprendizagem ao longo da vida", segundo o comunicado.